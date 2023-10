Ordres du jour du collège falsifiés à Molenbeek? Deux conseillers communaux déposent plainte

C'est presque fortuitement qu'Ahmed El Khannouss a découvert "le pot aux roses". "Récemment, un avocat m'a contacté dans le cadre d'une affaire pour m'interroger sur l'issue d'un vote que nous avons eu à l'issue d'un conseil communal à huis-clos. En allant consulter la décision finale qui avait été envoyée à cet avocat, j'ai constaté que ça ne correspondait pas à ce qui avait été décidé au conseil. Ceci a évidemment aiguisé ma curiosité et je suis allé voir d'autres dossiers que je traite, que je suis depuis quelque temps, et je me suis rendu compte qu'il y avait la volonté de la part de la commune d'empêcher les conseillers communaux d'accéder à certains documents."

Qu'a constaté Ahmed El Khannouss? Le processus se déroule en trois étapes. Premièrement, le collège établit l'ordre du jour des points qu'il aborde et sur lesquels il vote. Ensuite, une fois le collège terminé, cet ordre du jour est rendu disponible à l'ensemble des conseillers communaux via la plateforme informatique BOS. Troisièmement, un procès-verbal récapitule l'ensemble des points en précisant le détail des votes sur chacun d'entre eux.

Le conseiller "Molenbeek Autrement" a vérifié les ordres du jour de dix séances de collège entre le 1/09/2022 et le 30/03/2023. Il a relevé pas moins de 29 discordances entre la version de l'ordre du jour du collège et celle consultable en ligne par les élus et consignée sur PV.

Par exemple : au point 7 du collège du 9/02/23 (document des bourgmestre et échevins) figure un point intitulé "affaires juridiques" relatif à un recours au Conseil d'Etat introduit par un dirigeant de club sportif. Le dossier est sensible, nous en avions parlé ici. Sur la "version BOS", le point 7 est devenu "classes moyennes - marché - changement de l'emplacement XXX et modification de XXX.

Le point 7 initial n'a pas changé de numéro d'ordre dans le document BOS. Il a purement et simplement disparu et été remplacé par un autre, anodin. Cette substitution figure également dans le procès-verbal.

Si cela ne s'était produit qu'une seule fois, il pourrait s'agir d'une erreur ou d'un bug. Mais 29 fois en dix séances, c'est suffisamment troublant pour convaincre les deux élus de déposer plainte.