Ordonnance taxis: la réforme entrera en application le 21 octobre

L'arbitrage du numerus clausus fera quant à lui l'objet d'une évaluation tous les deux ans et pour la première fois en 2025.

Le chauffeur pourra dorénavant s'affilier à la plateforme de son choix.

Le parcours de qualification allégé a été adapté pour répondre à la pénurie de chauffeurs et aux exigences de qualité et de sécurité du métier.

Les chauffeurs LVC et Taxi qui disposent d'une expérience dans l'une des trois Régions (au minimum deux années sur les cinq dernières années) pourront obtenir un certificat de capacité professionnelle.

Une révision de la tarification a été effectuée par rapport à la réalité du marché.

Pour les courses en taxi de station sans réservation, le tarif au kilomètre désormais unique (fin des tarifs de zone) sera fixé à 2,30 euros par km. La prise en charge passe de 2,40 à 2,60 euros; l'heure d'attente, de 0,5 à 0,6 euro par minute. Le prix minimum de la course est fixé à 8 euros.

C'est le tarif fixé aussi pour les courses avec réservation d'un taxi de station ou de rue. Mais pour ces courses, le prix minimum au km est de 1,5 euros (avec un maximum de 3 euros); l'heure d'attente coûtera au minimum 0,4 euros par minute (maximum 0,8); et la prise en charge 1,5 euro (3 euros maximum).

Selon le ministre-président Rudi Vervoort, la suppression du "tarif II" et la transmission du prix de la course avant chaque réservation permettront de mieux protéger l'usager et d'apporter plus de transparence dans la tarification.

Les montants des tarifs taxis suivront l'évolution de l'indice des prix à la consommation à partir du 1er janvier 2024.

La gestion administrative a été allégée pour les exploitants, chauffeurs et intermédiaires de réservation.

Les échanges avec Bruxelles Mobilité se feront désormais sous forme électronique afin d'éviter les déplacements des chauffeurs et des exploitants et les pertes de courriers par la poste.

Le délai de traitement des demandes de renouvellement est raccourci. Les demandes qui seront introduites à temps seront traitées dans les 20 jours ouvrables.

La durée d'exploitation des autorisations - jusqu'ici 7 ans pour les taxis et 5 ans pour les LVC- sera unifiée pour être ramenée à 7 ans tant pour les taxis de rue que pour les taxis de station.

Une des avancées importantes de la réglementation concerne l'obligation pour les intermédiaires de réservation d'obtenir un agrément pour pouvoir offrir leurs services. Pour l'obtenir, ceux-ci devront avoir un siège d'exploitation ou une unité d'établissement enregistré auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, ne pas avoir de dettes sociales, respecter les conditions d'honorabilité visées dans l'ordonnance.