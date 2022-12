Orbital, le groupe de musique électro punk des frères Hartnoll

L’électro britannique (avec un côté punk tout de même) et l’un de ses représentants : Orbital, derrière lequel on retrouve les frères Hartnoll, Paul et Phil. Nom de groupe sans connotation spatiale mais qui fait référence au périph londonien, l’autoroute M25, London Orbital, lieu des rave partys où le groupe a démarré fin des années 80, comme the Prodigy et Carl Cox.

En 1989, Orbital enregistre "Chime" sur le 4 pistes de leur père, sous les escaliers et sort le titre en décembre. Ce morceau est devenu un hymne rave, atteignant la 17e place dans les charts britanniques et leur a valu une apparition dans l’émission Top of the Pops. Il se retrouvera sur leur premier album ''Orbital'' sorti en 1991. La popularité du duo croît rapidement, 2 ans plus tard, avec la sortie de leur deuxième album ''Orbital 2''.