Orban fête la qualification de La Gantoise… mais la séance de tirs au but n’est pas terminée

Moment de solitude pour Emmanuel Orban jeudi soir au (presque) terme de la séance de tirs au but censée départager La Gantoise et Qarabag en barrages de Conference League.

L’attaquant nigérian a en effet célébré un peu trop tôt la qualification des Buffalo’s pour les huitièmes de finale. Buteur lors du temps réglementaire et lors de la séance de tirs au but, le Nigérian a bondi de joie lorsque Davy Roef a stoppé le 4e tir au but des Azéris. Emporté par l’enthousiasme il a brandi le poing et couru vers la tribune pour communier avec ses supporters… alors que la rencontre n’était pas encore terminée.

Observé par ses équipiers et par un Hein Vanhaezebrouck médusé, Orban s’est rendu rapidement compte qu’il était seul et qu’il restait encore un tir au but à transformer pour valider la qualification des Gantois. Heureusement pour lui, Van Daele n’a pas tremblé quelques instants plus tard pour envoyer les Buffalo’s au tour suivant.