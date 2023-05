Orban a encore frappé : Gand piétine le Cercle grâce à un nouveau récital de son serial buteur

Qui pour stopper l'épopée de Gand en Europe Play-Offs ? Les matches se succèdent mais la question se pose semaine après semaine. Vainqueurs de leurs deux premiers matches, face à Westerlo puis au Standard, les Buffalos ont enchaîné en piétinant, sans ménagement, le Cercle Bruges dans son antre (0-4).

Une victoire qui s'est dessinée assez tôt, après 22 minutes en 1e mi-temps. Le temps pour Christiaan Ravych, défenseur du Cercle, de prendre deux (stupides) cartons jaunes et de déjà laisser son équipe à dix. En supériorité numérique, Gand a mis quelques temps pour trouver l'ouverture, avant de finalement faire exploser la défense brugeoise grâce à son buteur maison, Hugo Cuypers, admirablement mis sur orbite par Sven Kums (41').

En 2e mi-temps, c'est l'autre artificier des Buffalos, Gift Orban, qui s'est réveillé pour définitivement mettre le Cercle K.O. En seize minutes chrono, le sérial buteur nigérian s'est offert un triplé retentissant, redoublant d'ingéniosité et de talent pour tromper trois fois Radoslaw Majecki, le portier brugeois.

0-4, score final, victoire nette et sans bavure de La Gantoise qui s'isole encore un tout petit peu plus en tête des Europe Play-Offs. Les Gantois ont 37 points, soit huit de plus que le Cercle et le Standard, qui affronte Westerlo ce samedi soir.