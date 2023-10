"Oranges sanguines" : une comédie acide et pigmentée

Une représentation acide de la France à travers des scènes crues et des personnages intenses à découvrir dans " Oranges Sanguines ", ce mercredi 18 octobre à 22h45 sur Tipik.

Une trame bien élaborée

Ce film réalisé par Jean-Christophe Meurisse se compose de trois histoires différentes, du moins, c’est ce que laisse penser le début du film. Une première histoire tourne autour de Louise, une jeune fille qui consulte pour la première fois une gynécologue car elle s’apprête à avoir ses premiers rapports sexuels. La suivante dépeint un couple de retraités, Laurence et Olivier, qui sont à découvert et décident de participer à un concours de rock pour régler leurs dettes. La dernière histoire est celle de Stéphane Lemarchand, un ministre de l’Économie et des finances qui tente de dissimuler ses comptes à l’étranger. Leur point commun ? Une fois la nuit tombée, leurs destins seront liés par des évènements surprenants.