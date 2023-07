Orange is The New Black, Gilmore Girls : ces acteurs dévoilent leurs salaires dérisoires

Depuis ce vendredi 14 juillet, les acteurs américains sont en grève : ils réclament un meilleur salaire. Deux mois après la grève des scénaristes, d'ailleurs toujours en cours, le syndicat des acteurs américains et professionnels des média proteste aussi pour l’encadrement de l'intelligence artificielle (utilisée pour cloner des images ou remplacer les voix des acteurs).

Un mouvement social qui paralyse le secteur pour la première fois depuis plus de 60 ans. Il est défendu par de nombreux acteurs et actrices comme Casey Killoran, 36 ans, comédienne dans New Amsterdam : "On essaie juste de gagner un revenu minimum, qui permette de vivre à New York, là où nous travaillons". La précédente grève date de 1960 et avait duré trois mois.

Le nombre d’épisodes d’une série a été divisé par deux à l’arrivée des plateformes de streaming dont le modèle n’est pas si rentable. Les tournages de Gladiator 2 de Ridley Scott ou la saison 2 de la série House of The Dragon devraient par exemples être impactés.

Alors qu’on imagine les stars américaines riches , une star de Netflix, l’actrice Kimiko Glenn a fait des révélation sur les revenus du casting de la série "Orange is the new black", dans laquelle elle interprète Brook Soso.

Sur ses réseaux sociaux, elle explique qu'elle n'a reçu que 27,30 dollars en royalties à l'étranger pour les 44 épisodes dans lesquels elle a tourné.

"Nous n'avons jamais été très bien payés. Et quand je dis cela, je veux dire qu'avec uniquement ce salaire, on serait mort. Les gens étaient encore barmans et avaient encore leur deuxième emploi. Ils étaient hyper célèbres, genre célèbres à l'international... mais ils devaient quand même garder leur deuxième boulot parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement !", a-t-elle déclaré.