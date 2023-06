Orange Belgium finalise le rachat de Voo

Orange Belgium a finalisé ce vendredi l'acquisition de 75% du capital moins une action de l'opérateur télécom Voo, a annoncé l'entreprise dans un communiqué.

Le solde du capital reste aux mains de Nethys. Cette dernière a confirmé, dans un communiqué séparé, la finalisation du rachat de Voo, précisant que "la veille (jeudi, NDLR), Brutélé avait été intégrée dans la société Voo - via l'intercommunale Enodia - consolidant ainsi la quasi-totalité de l'infrastructure câble en Région wallonne et dans une partie de la Région de Bruxelles-Capitale." "Le processus d'ouverture du capital de Voo avait été lancé par Nethys en mai 2021 dans le cadre de la réorganisation du groupe", rappelle Nethys. "L'objectif stratégique poursuivi visait à donner à Voo les moyens d'investir massivement dans son développement, en particulier son réseau, pour poursuivre sa croissance, tout en maintenant une participation minoritaire de Nethys et donc des actionnaires publics".