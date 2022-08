Orages en Corse : le bilan s'alourdit à six morts et une vingtaine de blessés

Le bilan des violents orages qui ont frappé la Corse jeudi matin est monté à six morts, une vingtaine de blessés, dont quatre dans un état "très grave".

Enfin de matinée, la préfecture de Haute-Corse a annoncé la mort d'un homme de 46 ans à Calvi (Haute-Corse), victime de la chute d'un arbre sur son bungalow. En Corse-du-Sud, une adolescente de 13 ans, atteinte par la chute d'un arbre, et une femme de 72 ans, par la chute du toit d'une paillote, ont également perdu la vie. Plus tard dans la journée, les décès d'un pêcheur à Girolata (Corse-du-Sud) et d'une kayakiste à Erbalunga (Haute-Corse), ont été annoncés.

La Corse a été placée jeudi matin et jusqu'à 11h00 en vigilance orange par Météo-France, qui avait annoncé de "forts orages en cours sur la côte ouest avec de très fortes rafales".