Orages en Corse et Autriche : un seul et même phénomène météorologique rare, qui a traversé la moitié de l’Europe

La Méditerranée est une des zones de la planète qui va le plus souffrir du changement climatique : les vagues de chaleur et incendies qui ont touché l’Italie, l’Espagne, le Portugal et l’Algérie sont un avant-goût de ce qui pourrait devenir le quotidien estival des 500 millions de personnes qui habitent le bassin méditerranéen.

Au large de Marseille et des Baléares, l’eau a atteint les 30 °C en surface, une situation qui n’est pas sans conséquence pour la faune et la flore aquatique de cette mer fermée. Ses eaux se réchauffent 20% plus vite que le reste du monde, entraînant la disparition de toute une série d’espèces, qui seront remplacées par d’autres, tropicales, plus habituées à ces températures élevées. Un remplacement d'espèces qui va bouleverser tout l'écosystème, et les activités économiques qui en découlent.