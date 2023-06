Orages en Belgique : avertissement orange sur une grande partie du pays, des inondations en Wallonie picarde

Les pompiers de la zone Wapi sont intervenus à plus de 80 reprises, notamment dans la région de Comines. On ne déplore aucun blessé.

Les services de secours de Wallonie picarde sont intervenus peu après 16h00, à la suite de violents orages qui ont éclaté dans la région de Comines, à la limite de la Flandre occidentale et du Hainaut occidental. Au terme des précipitations qui sont tombées dans cette région, les pluviomètres ont enregistré plus de 80 litres au mètre carré au sol. "Il n'y a eu aucune victime, ni blessé. Il y a eu quelques accidents légers mais qui ne sont pas nécessairement liés aux intempéries", indiquait vers 19h30 le major Julien Gillet, qui a coordonné l'ensemble des interventions en Wapi. Ces premières interventions des pompiers locaux étaient liées à des rues inondées, des avaloirs bouchés, la chute de corniches et de faux-plafonds écroulés, à la suite des intempéries. "Sur Comines, toutes les interventions urgentes, une quarantaine, sont clôturées", précise l'officier. Les orages se sont ensuite déplacés vers la zone sud-ouest de la Wapi. "Étrangement, nous n'avons eu aucune intervention sur Mouscron qui a été épargnée", indique le major. Vers 18h30, les orages ont éclaté dans le Tournaisis, dans les entités de Pecq, Tournai, Rumes, Brunehaut et Antoing. "On a reçu une quinzaine d'appels au dispatching, essentiellement pour la zone de Tournai-ville. Dans le zoning commercial des Bastions à Tournai, le magasin "O Tacos" a été sous eau. Il est tombé une trentaine de litres au mètre carré.", explique le major. Avec un peu moins d'intensité, les orages se sont ensuite dirigés vers l'est, vers les entités de Leuze, Péruwelz, Bernissart et Ath où moins de dix interventions ont été enregistrées par les services de secours.