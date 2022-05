Orages en Belgique : après la première vague de cette nuit (photos et vidéos), grêles et pluies en ce moment, et d’autres sont annoncés vendredi

Demain vendredi, on s’attend au retour d’orages dès le début de la matinée d’ouest en est, la journée s’annonce donc assez chargée avec averses parfois soutenues et de nombreux coups de tonnerre. Les températures chuteront ce vendredi avec des maxima qui ne dépasseront plus 16 °C au littoral, 21 à 23 °C sur le centre et encore 25 °C sur l’extrême sud.