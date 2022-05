Orages dans le Brabant wallon : les premières images des intempéries

Les orages ont commencé à traverser le pays. Depuis la fin de matinée, l’Institut royal météorologique a étendu l’alerte orange à Bruxelles, aux Brabants wallon et flamand, à la province de Namur et au Limbourg. Depuis ce matin, Liège et le Luxembourg étaient déjà en alerte. Et cette fois encore, le Brabant wallon a été rincé !