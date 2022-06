Orages ce vendredi : tout le pays placé sous alerte jaune de l’IRM

Ensuite, il y aura un regain d’intensité à partir de la mi-journée (vers 11h-12h) et des averses orageuses, venues de France, risqueront d’éclater un peu partout. Elles seront plus fréquentes qu’hier et pourraient localement être vigoureuses, avec de la grêle et de fortes rafales de vent. Les cumuls de pluie pourraient aussi être importants par endroits, de 10 à localement 30 litres d’eau par m². L'IRM a d’ailleurs placé tout le pays en code jaune pour les orages jusqu’à samedi minuit. Restez donc bien prudents !

En ce qui concerne les températures, elles baisseront un peu mais nous aurons toujours cette sensation de temps lourd : 18 à 20°C prévus en Ardenne et sur la frange littorale, 22 à 24°C le long du sillon Sambre-et-Meuse et à Bruxelles, et jusqu’à 25°C en Campine.