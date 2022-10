Orages ce 23 octobre : résumé d’une journée chahutée (vos plus belles images)

Ces orages en arrivant sur le territoire belge, ont continué avec une activité électrique intense. En moins de 30 minutes, il est tombé pas moins de 20 l/m² à Tournai. De quoi provoquer des chaussées inondées et de petites inondations majeures, comme en témoignent les nombreuses photos et vidéos envoyées sur notre groupe Facebook Météo RTBF Ciel partagé de la violence de ces orages. Rien avoir cependant avec les averses orageuses du 7 octobre 2009, où il était tombé à Wavre pas moins de 84 l/m² en une soirée. La journée s’est achevée par une dernière cellule orageuse moins active sur les provinces de Namur et Liège.

Au total on a dénombré pas moins de 2000 impacts sur le territoire belge hier soir : 145 en région Bruxelloise, 707 dans la région de Tournai, 538 dans la région de Bruges, 410 dans la région de Bastogne.

À titre de comparaison, c’est l’équivalent d’une journée orageuse d’été… sauf que nous sommes presque en novembre ! Malgré tout, octobre 2022 sera tout de même en dessous de la moyenne des 6 jours d’orage en Belgique.