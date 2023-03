Or liquide, sequins et paillettes : David Jeanmotte présente les tendances mode de cet été

Ceux qui se situent du côté plus dark de la mode trouveront eux aussi leur compte dans ces nouvelles tendances.

Le style gothique, notamment, opère actuellement un retour en force et pourrait convenir à ceux qui préfèrent les tons plus sombres. Le look tel qu’il est représenté aujourd’hui est néanmoins assez différent de ce qu’on pouvait voir il y a quelques années, avec des corsets, des vêtements très cintrés, ainsi qu’un jeu sur la transparence et les volumes.

Si vous êtes plus biker, en revanche, réjouissez-vous, car la veste en cuir est à nouveau au top de la tendance.

En revanche, si vous préférez un look plus classique, vous pourriez vous laisser tenter par la mode du total-look jean ou par celle des vêtements en crochet, dont le charme discret des années 70 séduit de plus en plus.