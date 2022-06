Optimus, le robot humanoïde de Tesla, sera dévoilé le 30 septembre

Optimus “a le potentiel d'être plus important que le secteur des véhicules au fil du temps”, selon le milliardaire. “Essentiellement à l'avenir, le travail physique sera un choix : si vous voulez le faire, vous le pouvez, mais vous n'aurez pas besoin de le faire”, a-t-il précisé.

Rappelons tout de même que Tesla respecte rarement son calendrier d’annonces, et qu’Elon Musk aime dévoiler à l’avance des projets qui mettront du temps à se concrétiser. On attendra donc le 30 septembre pour en savoir plus sur le prototype fonctionnel promis par le PDG.