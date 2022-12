Optimiser les jours de congé en 2023 : 50 jours de congé en posant 22 jours légaux

Quels sont les jours à poser pour optimiser ses jours de congé en 2023 ?

Comme chaque fin d’année, il fait gris, il fait froid, la lumière baisse… alors en pleine déprime saisonnière, on rêve de soleil, de douceur et de vacances. C’est le bon moment pour commencer à organiser ses congés de l’année prochaine et ainsi, anticiper et réserver de beaux voyages pas trop cher.

Première chose à faire, jeter un coup d’œil sur les jours fériés légaux en Belgique :