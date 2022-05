Opter pour une pompe à chaleur, est-ce toujours une bonne idée ?

Dans cette entreprise, on décroche des primes à la rénovation pour les clients, et lorsqu’il s’agit de pompes à chaleurs, on parle en milliers d’euros. Pour la Flandre et Bruxelles, par exemple, on peut compter jusqu’à 4000 voire presque 5000 euros de primes.

Robin du Parc est l’un de ces "chasseurs" et nous donne un aperçu de ce que ces sommes peuvent représenter : "Si on pense à un prix d’achat de 10.000 euros par exemple, on va aller entre 40% et presque 50% du coût qui sera subventionné. Et quand on est en Wallonie, en fonction du type de pompe à chaleur et de la fiscalité d’une personne, on va obtenir entre 500 et 6000 euros de primes."