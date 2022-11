Deux œuvres du répertoire sont au programme. " La nuit transfigurée " d’Arnold Schoenberg et les " Métamorphoses " de Richard Strauss. Pour éclairer cette musique crépusculaire, François Menou travaille depuis la salle. Au dernier rang du parterre, depuis la console, il compose avec une forêt de projecteurs, crée des ambiances lumineuses et fait voyager l’orchestre et la salle entre ombre et lumière.

" Il y a cette salle, ces tapisseries, ces peintures qu’on va tenter de sublimer au cours de ce voyage. La nuit transfigurée véhicule une atmosphère assez froide. Le poème nous le dit ; on est sous la lune… On part de l’émotion, de la musique et de l’orchestre. C’est un challenge mais c’est un beau challenge "

François Menou au micro de François Caudron