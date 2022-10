OPRL +, l’expérience de musique et de concerts "augmentés" pour ramener le public dans les salles de concerts

Le sujet n’est pas neuf et sonne même comme une vieille rengaine. Comment renouveler le public de la musique classique et ramener le public dans les salles de concerts, après une période compliquée.

Depuis le covid, le problème ne se limite pas seulement au vieillissement du public, avec la flemme culturelle que nous ont inoculée les plateformes à longueur de séries télé. Le public, de manière générale, est devenu beaucoup plus volatil et ne se décide parfois qu’au tout dernier moment. De quoi donner quelques sueurs froides aux programmateurs qui redoutent en plus l’effet boule de neige d’une crise énergétique dramatique et d’un pouvoir d’achat en chute libre.

Attirer un nouveau public dans les salles de concert

Pas facile dans ces conditions d’innover, d’essayer de nouvelles formules, au risque d’effaroucher un public déjà échaudé. Mais il en est un qui apparemment résiste encore et toujours, et se montre ouvert aux expériences, c’est le public de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, comme le confie Gergely Madaras, le jeune chef hongrois qui a en pris la direction, en 2019.

Les effets bénéfiques d’une politique au long cours de formules créatives qui s’adaptent aux besoins et aux habitudes du public de l’orchestre, abonnés de la première heure, jeunes ou familles… Avec "Music Factory", Pierre Solot, comédien, musicien et voix bien connue de Musiq3, explique par exemple les œuvres à un public qui n’a pas forcément l’habitude de la salle de concert, comme il le fera, le 26 octobre, à 18h30, sur le thème de la machine. Un concert gratuit qui est par ailleurs pour les moins de 26 ans.

Mais pour Gergely Madaras, la série qui tient lui plus à cœur, c’est "OPRL + ", une formule qu’il a lancée en 2019 de musique "augmentée", augmentée d’autres disciplines artistiques, comme le cinéma, le théâtre et même les jeux vidéo, et qui permettent de rameuter leurs publics respectifs dans la Salle philharmonique de Liège.

"OPRL + " a déjà un beau succès à son actif avec, en 2020, en plein covid, un "Roméo et Juliette" que Gergely Madaras partageait avec le metteur en scène Fabrice Murgia et sa Compagnie Artara. Murgia est l’ancien directeur du Théâtre National où son successeur, Pierre Thys, a fait de cette porosité entre les arts la marque de sa première saison. Début février 2023, par exemple, il accueille 15 danseurs du Ballet de Marseille qui danseront au rythme de Rone, un DJ français qui remplit l’Olympia ou l’Ancienne Belgique, et ramène le "Graal" dans les institutions classiques des arts de la scène : les 25-35 ans, qui pullulent dans sa communauté.

Concert "augmenté" par la Lumière

Il faudrait d’ailleurs aujourd’hui parler de communautés plutôt que de publics pour mieux savoir où et comment les attirer… C’est en tout cas exactement la même démarche affichée du côté du Philharmonique de Liège. Madaras est déjà tout excité à l’idée de faire un "Peer Gynt" à nouveau avec Murgia, le 27 mai 2023, et il annonce fièrement la venue, le 1er avril, une date qui ne s’invente pas, d’Eimear Noone, la compositrice irlandaise de la musique de "World of Warcraft", "Fortnite" ou "Super Mario", les jeux les plus célèbres de la planète gaming. Une musique "qui vaut une bonne BO de film", déclare Gergely Madaras, pour qui c’est la grande question : il faut que les disciplines qui se croisent dans "OPRL + " soient du même niveau, et du plus haut niveau, et qu’elles offrent une expérience sensorielle supérieure.

Le 5 novembre, on s’immergera ainsi dans les créations lumineuses de l’artiste français François Menou sur le thème de la nuit, avec deux œuvres crépusculaires – "La nuit transfigurée" de Schönberg et les "Métamorphoses" de Strauss.

OPRL + Lumières, "La nuit transfigurée", le 5 novembre 2022, à 20h, à la Salle philharmonique de Liège.