Opposition, FEB ou encore Test Achat : quelles sont les réactions suscitées par l'accord budgétaire fédéral ?

Le Premier ministre Alexander de Croo a présenté les grandes lignes de la politique qu’entend mener la Vivaldi pour l'année 2023. Au menu de ce budget, une large part concernent les aides aux entreprises et aux ménages face à la crise, en particulier la crise énergétique et la hausse des factures de gaz et d’électricité.

Les réactions de l'opposition ne se sont pas fait attendre. Du côté francophone, on regrette l'absence de mesures suffisamment fortes pour permettre aux ménages et entreprises de faire face à l'explosion des factures d'énergie. Le gouvernement se contente de prolonger les mesures existantes, a-t-elle souligné.

On ne va pas vraiment toucher les gagnants de cette crise : les multinationales de l'énergie

"C'est une déception. Alors qu'il fallait bloquer les prix de l'énergie, on a des chèques divers qui ne vont pas résoudre les problèmes. C'est bien que l'on reconnaisse enfin, comme nous le demandions, la logique des surprofits mais ce qui est mis en œuvre est insuffisant. On ne va pas vraiment toucher les gagnants de cette crise : les multinationales de l'énergie", a expliqué le président du PTB, Raoul Hedebouw.

Du côté de l'opposition flamande, le président de la N-VA, Bart De Wever, a qualifié l'accord conclu par le gouvernement fédéral de "non budget" qui ne s'attaque à aucun problème structurel. "La Belgique connaît le plus haut niveau de dépenses publiques, de pression fiscale et le plus grand déficit structurel de l'UE. Le gouvernement fait en sorte que par ce non budget nous recevrons encore ces trois prix avec un peu plus d'éclat. C'est totalement irresponsable", a lancé Bart De Wever sur Twitter.