Oppenheimer : l’avant-première aura lieu plus tôt pour éviter la grève des acteurs

Alors que le film Oppenheimer de Chris Nolan a fait son avant-première à Paris ce mardi et reçu de belles critiques, les acteurs sont à Londres ce soir dans un contexte bien plus sensible. Universal a avancé d’une heure l’avant-première pour être certain que les acteurs puissent poser pour des photos et répondre à des interviews avant la possible grève SAG-AFTRA des scénaristes.

En effet, depuis début mai, de nombreux scénaristes américains sont en grève et les acteurs menacent de les rejoindre. Selon Variety, un médiateur fédéral menait les négociations entre le syndicat des artistes et Alliance of Motion Picture and Television Producers mercredi. Le conseil d’administration du SAG-AFTRA doit possiblement "se réunir ce jeudi pour voter et confirmer l’appel à la grève" si aucun accord n’est conclu.

L’avant-première se déroule sans encombre ce jeudi à Londres, les acteurs (Cillian Murphy, Matt Damon, Jefferson Hall et David Dastmalchian) ont pu saluer la foule et les journalistes dès 17h heure locale.