"Oppenheimer" de Christopher Nolan : une explosion de bombe A reproduite sans effets spéciaux

C’est l’un des films les plus attendus de 2023 : "Oppenheimer" de Christopher Nolan (The Dark Night, Inception, Dunkerque, Tenet), centré sur la vie de Robert Oppenheimer surnommé le "père de la bombe atomique".

Adapté du livre récompensé par un prix Pulitzer American Prometheus : The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird et Martin J. Sherwin, ce film reviendra sur le rôle du scientifique américain dans le développement de la bombe A. Le spectateur découvrira notamment le projet Trinity : un premier essai d’arme nucléaire réalisé par les Etats-Unis en 1945 au Nouveau-Mexique.

Révélation étonnante : pour cette scène reproduisant l’explosion d’une bombe atomique le réalisateur n’a pas eu recours à des effets spéciaux numériques. C’est ce qu’il a confié lors d’une interview au magazine Total Film, ajoutant que l’exploit a constitué un "énorme défi logistique" puisque les plans de la détonation ont été faits durant le tournage, sans aucune image de synthèse ajoutée en postproduction. Le réalisateur a d’ailleurs admis : "C’est l’un des projets les plus difficiles que j’ai jamais entrepris […] Il y avait de grands défis logistiques, de grands défis pratiques. Mais j’avais une équipe extraordinaire […] Maintenant que je vois les résultats en préparant le film, je suis ravi de ce que mon équipe a pu accomplir."

Au-delà des prouesses techniques, le film présente également un casting impressionnant : Cillian Murphy (Peaky Blinders, Inception, Dunkerque) dans le rôle principal, entouré de Robert Downey Jr, Florence Pugh, Emily Blunt, Matt Damon, Josh Hartnett, ou encore Gary Oldman et Casey Affleck.

Oppenheimer sortira en juillet 2023.