"Oppenheimer" : bande-annonce angoissante pour le prochain Christopher Nolan

La tension monte dans la bande-annonce du film sur "le père de la bombe atomique", "Oppenheimer" de Christopher Nolan.

Après un premier teaser qui nous a offert des visuels incroyables et quelques photos du tournage pendant lequel une scène reproduisant une explosion a été réalisée sans effets spéciaux, le film de Christopher Nolan qui sortira au cinéma en juillet 2023 se dévoile dans une véritable bande-annonce dans laquelle on peut voir le physicien, J. Robert Oppenheimer, tourmenté par sa propre invention.

Le film, basé sur le livre "American Prometheus : This Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" de Kai Bird et Martin J. Sherwin, s’étale sur 4 décennies. Une narration déjà visible dans les 2 minutes de la bande-annonce d’Universal. 2 minutes qui nous permettent déjà d’affirmer que Cillian Murphy, la star de Peaky Blinders, a bien mérité son premier grand rôle dans un film de Nolan après plusieurs apparitions (Batman Begins, Dunquerke).