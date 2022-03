Ophélie, Sara et Marco donnent leurs coups de cœur lectures pour l'été

Dans le cadre de la Semaine du Livre sur la RTBF, les animateurs de Viva for Life ont livré leurs coups de cœur littéraires pour l'été et leur envie de transmettre ce patrimoine aux générations futures.

Du 14 au 20 mars, c'est la Semaine du Livre sur la RTBF. Sara De Paduwa, Marco Leulier et Ophélie Fontana, en dehors de leur travail et de leur investissement pour la cause Viva for Life, cultivent de nombreux hobbys. À l'approche des vacances d'été, tous les trois se rejoignent sur la lecture et ont répondu à quelques questions sur leurs habitudes en matière de bouquins.

Réponses étonnantes et rires garantis !

Le livre à emmener sur une île déserte ? Difficile de choisir pour Sara De Paduwa, séduite par les auteurs et autrices nouvelle génération comme La tresse de Laetitia Colombiani. La collection pour livre de jeunesse Petit ours brun pour Marco Leulier et Journal d'un amour perdu d'Éric-Emmanuel Schmitt pour Ophélie Fontana.