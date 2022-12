Ophélie Fontana se mobilise à nouveau pour Viva for Life : "Les Belges sont plus solidaires que jamais"

Ophélie Fontana revient pour la 7e fois dans le cube de Viva for Life qui sera à Bertrix du 17 au 23 décembre. La journaliste se donnera à 100% pendant 144h et compte une nouvelle fois sur votre générosité.

Pourquoi cette cause et pas une autre ?

"Les enfants représentent l’avenir de la société. A la naissance, ils devraient tous avoir les mêmes chances de grandir dans un environnement favorable. C’est tellement injuste. Nous pouvons améliorer leur quotidien et aussi tenter de faire évoluer les choses à plus long terme pour que la situation de la pauvreté infantile s’améliore."

La journaliste que vous êtes se surprend-elle encore à s’étonner de la générosité du public ?

"Oui, son ampleur me surprend. Les Belges sont solidaires et l’ont toujours prouvé. Mais dans les moments difficiles, ils le sont encore davantage ; on l’a vu pendant la période du Covid. Viva for Life est une opération connue de tous, ce qui génère une solidarité transversale, dans toutes les couches de la société. Et chacun ou presque, en fonction de ses moyens, pose un geste solidaire. C’est merveilleux."

Chaque don compte et fait la différence. Grâce à vous, on peut améliorer le quotidien des enfants précarisés.