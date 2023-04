Ophélie Fontana présentera le couronnement de Charles III aux côtés de Patrick Weber : "Ce sera un événement historique à plus d’un titre"

Ce samedi 6 mai, Ophélie Fontana présentera en direct la cérémonie du couronnement de Charles III aux côtés de l’historien Patrick Weber. "Un événement historique à plus d’un titre" souligne la journaliste.

De fait, le dernier couronnement d’un monarque britannique a eu lieu en 1953, lors de la montée sur le trône d’Elizabeth II, alors qu’elle n'avait que 25 ans. Cela fait donc plus de 70 ans qu’un tel événement ne s’est plus tenu, et c’est seulement la deuxième fois qu’il sera retransmis à la télévision. D’où l’engouement auquel on peut assister depuis quelques jours.

"Je pense que, vu que c’est un événement qui se produit peu dans le temps, le public est curieux de voir à quoi ça va ressembler, parce qu’une grande partie n’a pas vécu ça à l’époque avec Elizabeth II" avance Ophélie Fontana.