Ophélie Fontana : "pour être épanouie dans ma vie de femme et de mère, j’ai besoin d’être épanouie professionnellement"

La société, en effet, présente encore certains déficits lorsqu’il s’agit de s’adapter aux besoins des mères, si bien qu’il apparaît parfois difficile pour celles-ci de concilier travail et vie de famille.

"Les choses évoluent, mais c’est vrai que beaucoup de choses doivent encore être faites", déplore à ce sujet Ophélie Fontana.

De fait, dès la naissance, les congés de maternité ne sont que de trois mois, ce qui, pour la journaliste, reste insuffisant : "beaucoup de mères combinent comme je l’ai fait en ajoutant des congés annuels ou des congés parentaux, parce que ce n’est pas toujours facile de quitter son bébé quand il n’a que trois mois" explique-t-elle.

Quant au congé de paternité, on constate une avancée, puisqu’il a récemment été rallongé en Belgique, néanmoins on peut se demander si celui-ci est suffisant pour assurer une égalité entre le père et la mère. "Avoir un congé de paternité plus long permettrait de faire en sorte qu’il y ait un meilleur équilibre dans les couples et que chacun puisse concilier plus facilement vie familiale et vie professionnelle" estime quant à elle Ophélie Fontana.

D’autres difficultés s’ajoutent ensuite, dès lors que l’enfant grandit et entame sa scolarité : "Les horaires de l’école ne sont plus du tout adaptés aux réalités de toutes les mères de famille qui travaillent. L’école finit entre 15h15 et 15h45 en moyenne. Qui a terminé le travail à cette heure-là ?" fait ainsi remarquer la journaliste.

Et de poursuivre, ensuite : "J’ai l’impression qu’on est toujours calqués sur des rythmes d’il y a cinquante ans, quand il y avait plus de femmes qui étaient mères au foyer. Mais les réalités sociétales ont changé, et je trouve qu’on n’en tient pas suffisamment compte".