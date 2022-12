Ophélie Fontana et Vincent Langendries enfin réunis après cinq semaines de séparation

Petit moment d’émotion dans le cube de Viva for Life : séparés depuis cinq bonnes semaines, Ophélie Fontana et Vincent Langendries se sont enfin retrouvés… à travers une vitre !

En effet, le mari d’Ophélie, le journaliste Vincent Langendries, vient tout juste de revenir du Qatar où il avait été dépêché pour couvrir la Coupe du Monde de football. Et le calendrier n’a pas bien fait les choses puisqu’il est rentré… après l’enfermement d’Ophélie Fontana dans le cube de Viva for Life.

Il est quand même venu voir sa belle en faisant la file pour la boîte à don, comme tout le monde. "C’est paradoxal quand même de se retrouver à travers une vitre !" s’est exclamée Ophélie, des étoiles plein les yeux. Après un petit bisou échangé à travers la vitre à la demande de Sara, Vincent s’exclame : "Le choc thermique entre le Qatar et Bertrix est rude mais je suis ravi d’être dans cette magnifique province. D’ailleurs je reste un peu, je dors ici". Taquine, Ophélie lui répond que malheureusement "on est soldout ici, on n’a que trois places" et que, de toute façon, elle doit "rester focus sur la cause". Et pour joindre l’acte à la parole, Ophélie enchaîne : "Allez, on se retrouvera après. Merci pour cette bonne petite visite et n’oubliez pas un petit billet dans la boîte hein, c’est la même règle pour tout le monde quand on vient à la boîte !"

Pas toujours facile d’être un couple de journalistes ! Mais nul doute que les retrouvailles entre les amoureux à la sortie du cube seront exceptionnelles.