Ophélie Fontana et Sara De Paduwa partagent de tendres clichés pour la Fête des mères

"Cette journée me rend heureuse mais me fait aussi beaucoup de peine... J’ai la chance d’être fêtée, mais ne plus pouvoir fêter, la fêter, celle à qui je dois tout, m’a tant appris, c’est compliqué..." a écrit Ophélie Fontana, qui a perdu sa maman en 2017 d'un cancer du sein. "C’est la première personne à qui je pense en ouvrant les yeux le matin et celle à qui je pense en les fermant le soir... Une maman est irremplaçable, chérissons-la tant que c’est possible et autant que possible...".

Ce texte accompagnait deux photos en noir et blanc : une de la présentatrice du JT de 13 heures embrassant sa maman, une autre avec sa fille.