Ophélie Fontana émue aux larmes à Viva for Life : le Bivouac aide les enfants de Saint-Ghislain, sa région natale

21 enfants sont accueillis et on essaie de faire en sorte qu’ils se sentent comme dans une grande famille.

Mais le bâtiment dans lequel ils vivaient était vétuste, le Bivouac voulait proposer un cadre encore meilleur pour ces enfants déracinés. Et grâce à Viva for Life, ils ont pu rénover la moitié de l’édifice qui peut maintenant offrir des chambres pour chaque enfant qui peut enfin avoir une intimité et un espace personnel.