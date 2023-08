Ophélie, Fanny et Walid, le nouveau trio de Viva for Life, livrent leurs premières confidences

Comment envisages-tu l’entrée des deux nouveaux dans le Cube ?

"C’est un sacré changement, je deviens l’ancienne par la force de choses. Accueillir deux petits nouveaux, cela va amener une nouvelle dynamique et de la fraîcheur. Ce sont des gens que j’apprécie dans la vie comme collègues avec qui on va partager une aventure incroyable. Même s’ils connaissent l’opération Viva for Life, j’ai hâte de voir comment ils vont réagir dans le Cube, comment ils vont l’appréhender. Je leur donnerai mes bons petits conseils d’ancienne dans le Cube."

Tu vas retrouver la Place des 3 Fers et leurs habitants, "les Baudets", tu es impatiente ?

"Ça s’était très bien passé. Au début, on avait quand même une petite appréhension, car l’année dernière c’était la première fois qu’on allait dans une ville plus petite. Quand on a vu l’accueil des Baudets puis plus largement des Luxembourgeois qui étaient contents qu’on vienne les voir, on ne peut être que ravis de les retrouver. Je suis certaine que la mobilisation sera encore plus importante. C’est vraiment un plaisir de retourner là-bas !"