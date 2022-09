"Opex", l’ultime album d’Arno, sort ce vendredi

Avec un remake excentrique de "La Paloma", Arno s’est aussi offert un duo avec Mireille Mathieu. "Mireille et moi, on s’est parlé au téléphone, et elle était partante. J’ai toujours pensé qu’elle était une bonne chanteuse", avait commenté Arno. Malheureusement, c’est le seul titre qu’il n’a pas pu entendre avant son décès.

L’enregistrement de l’album a libéré beaucoup d’émotions auprès des musiciens qui accompagnent le chanteur : "Nous avons travaillé aussi vite que possible, pas le choix mais surtout il aimait ça", raconte Mirko Banovic, fidèle bassiste et producteur d’Arno. "Le son est brutal, spontané. Il était fatigué, bien sûr. On sentait qu’il voulait donner tout ce qu’il pouvait, mais qu’il souffrait. Il ne s’agit pas d’un disque enregistré à titre posthume, c’est vraiment son disque, c’était vital pour lui."

Comme le disait à l’envi Arno : "Tout commence et tout finit avec le blues".