Opération Thermos : la distribution alimentaire connait une forte demande à Bruxelles

Il y a une énorme hausse du nombre de personnes qui souhaitent bénéficier de la distribution de nourriture cet hiver, remarque l'Opération Thermos. L'organisation atteint ses limites et doit de plus en plus souvent renvoyer des personnes dans la rue sans leur prodiguer un repas. Cela sera probablement encore le cas samedi lors du réveillon de Noël.

L'Opération Thermos distribue des repas aux sans-abri chaque soir de l'hiver, du 1er novembre au 30 avril. La distribution alimentaire se déroule toujours dans les couloirs de la station de métro Botanique. Le réveillon de Noël ne fait pas exception. Mais il est probable qu'il n'y ait à nouveau pas assez de repas samedi soir.

200 repas distribués chaque jour

"Cette année, nous constatons une énorme hausse. Chaque jour, nous distribuons 200 repas, c'est le maximum que nous pouvons fournir. Il y a souvent plus de gens présents et nous ne pouvons donc pas donner à manger à tout le monde malheureusement", explique Céline Vivier, présidente de l'organisation. L'an passé, le nombre de personnes qui venaient chercher des repas tournait autour des 120 à 130 bénéficiaires avec des pics allant de 150 à 160 demandeurs.

L'organisation s'attendait à une augmentation à la suite de la pandémie de Covid-19 et à la crise énergétique. La crise de l'accueil des demandeurs d'asile y contribue aussi désormais.

Avant la crise du coronavirus, un véritable diner de réveillon était organisé mais le grand nombre de demandeurs ne permet pas de reproduire cela actuellement. Le plat à emporter sera cependant agrémenté de touches festives pour le réveillon de Noël. Les sans-abri recevront une entrée en plus de leur soupe, une tranche de bûche de Noël en guise de dessert et quelques cadeaux.