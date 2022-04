Opération spectaculaire sur le chantier du RER en Brabant wallon: deux nouveaux ponts ferroviaires installés à Lillois

"Ces travaux de génie civil très importants sont la preuve que le RER avance sur la ligne 124, indique Jessica Nibelle, porte-parole d’Infrabel. C’est vrai que le chantier a été à l’arrêt pendant plusieurs années. On a repris les travaux au printemps 2018 et on travaille tronçon par tronçon. 2029, c’est le tronçon entre Nivelles et Braine-l’Alleud qui sera mis en service. Mais avant cela, en 2025, on aura un autre tronçon entre Waterloo et Braine-l’Alleud qui sera mis en service."