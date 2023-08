Opération réussie pour Kevin De Bruyne : "Je suis prêt à guérir mon corps et à reprendre rapidement le travail"

Kevin De Bruyne était sorti sur blessure après 23 minutes lors du match entre Manchester City et Burnley lors de la première journée de Premier League.

Le Diable Rouge est une nouvelle fois blessé à la cuisse et sera absent plusieurs mois puisqu’une opération était nécessaire afin de régler définitivement le problème.

Kevin De Bruyne a donné des nouvelles ce vendredi sur ses réseaux sociaux. "La nouvelle après le match contre Burnley a été un coup dur pour moi, physiquement et mentalement. Maintenant que l’opération est terminée, je suis prêt à guérir mon corps et à reprendre rapidement le travail. Merci à tous pour votre soutien", a écrit le milieu de terrain sous une photo où on le voit en béquilles, mais avec le sourire.