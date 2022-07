Opération policière à Frameries : l'homme armé retranché chez lui a été maîtrisé

Le bourgmestre de Frameries, Jean-Marc Dupont, a annoncé peu après minuit la fin des opérations spéciales de police dans un quartier Eugies, théâtre d'un fort chabrol. Le chef de corps de la police boraine a confirmé l'information, précisant que l'individu retranché "légèrement blessé" a été "interpellé sans dégâts." L'opération a nécessité le déploiement de plus de 50 agents : la Zone de Police Boraine a pu compter sur le renfort des Unités spéciales de police (DSA) et de la Direction de coordination et d’appui déconcentré du Hainaut (DCA).

L’opération a débuté aux alentours de 18h30. Un homme potentiellement doté de plusieurs armes s'est retranché chez lui. Un dispositif de sécurité a alors été déployé dans le quartier et le périmètre de la rue concernée a été complètement bloqué le temps de l'opération.

Contrairement aux rumeurs qui ont pu circuler sur les réseaux sociaux, le chef de corps de la Zone de Police Boraine a précisé qu’aucun militaire ne s'est rendu sur place. Il ne dispose pas non plus d’information sur une éventuelle circulation de l’homme armé dans les rues d’Eugies avant son retranchement.

D'autres informations à propos de cette opération d'envergure devraient être communiquées dans les prochaines heures.