Opération militaire russe en Ukraine : "On est clairement dans le rapport d’un nouveau conflit Est-Ouest"

La Russie a lancé des opérations militaires en Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi. Interrogé sur La Première, Nicolas Gosset, chercheur au Centre d’études de sécurité et défense, confirme qu’il s’agit d’une "guerre, indubitablement. On vient de basculer dans une autre dimension. Il y a une agression russe vis-à-vis de l’Ukraine qui dépasse largement de la guerre limitée dans le Donbass. Le ciblage semble viser les bases militaires ukrainiennes et leurs installations de défense antiaérienne. Mais l’aéroport de Kiev a aussi été touché".

Selon lui le discours officiel russe a évolué de manière très significative : auparavant, les autorités ukrainiennes étaient qualifiées de "gouvernement ukrainien", à "régime kiévien", avant d’être qualifié de "junte". "Il reste encore beaucoup d’incertitude quant aux objectifs de l’opération terrestre dans l’est et dans le nord. Ces opérations dépassent le territoire des entités séparatistes telles qu’on les connaissait jusqu’à ces derniers jours".