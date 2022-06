Opération Last minute : la mission de Luana, acheter un billet d’avion à l’aéroport pour partir le jour-même

Imaginez la scène dans les films où l’actrice décide de tout plaquer pour rejoindre ses potes en vacances, ou l’amour de sa vie sur un coup de tête ! Elle fait sa valise, arrive à l’aéroport,

et demande un billet pour le premier vol direction le soleil ou l’amour. Et cette actrice n’a jamais l’air choquée du prix de son billet !

Alors Luana a voulu faire comme elle. Elle prépare sa valise, sort les lunettes de soleil et prend la direction de l’aéroport de Zaventem. Mission : savoir si elle va y trouver des vols last minute. Luana vérifie d’abord pour Brussels Airlines. Ensuite chez Tui. Ici, pas vraiment de last minute : on paie un forfait de 250€ et on reste ainsi en stand-by. On reçoit un numéro de siège à la porte d’embarquement. Si le vol est complet, le forfait est remboursé. Un coup d’oeil aux billets pour le jour même : moins chers si on les achetait sur le site (59,99€) ! Elle se rend aussi chez Connections. Chez eux, le principe est différent. Chaque jour, ils affichent leurs vols last minute disponibles, et les prix sont différents en fonction des vols. Par ailleurs, c’est impossible d’acheter un vol le jour même sur leur site ! Luana ajoute qu’il n’y a pas de billet business en last minute.

Ensuite, Luana se rend à l’aéroport de Charleroi. A la billetterie, il y a aussi des billets disponibles pour le jour même avec plusieurs compagnies. Mais ils conseillent à Luana de les prendre en ligne. En effet, si le billet est acheté à l’aéroport, il y a des frais de réservation, et même en bagage main, cela coûte le double du prix pour la valise.