Opération Grand Nettoyage en Wallonie : plus de 80.000 personnes dans les rues pour ramasser les déchets

Depuis ce jeudi et jusqu’au dimanche 8 mai, les citoyens de toute la Wallonie contribuent à rendre les rues et la nature plus propre. C’est la huitième édition du Grand Nettoyage à l’initiative de Be WaPP, l’agence environnementale de la région wallonne.

Le principe est simple, les citoyens pouvaient s’inscrire sur le site de Be WaPP pour former une équipe, entre amis, entre voisins mais aussi des entreprises et des écoles. Des équipes qui ont reçu l’uniforme de l’opération : un gilet jaune et des gants orange. Ces petits groupes se sont répartis dans toute la Wallonie et remplissent les sacs-poubelles des détritus trouvés sur le sol.