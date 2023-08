Opération frigobox à Knokke : un flop !

Le "frigoboxgate" a commencé suite à une vidéo publiée sur le site web du journal hollandais De Telegraaf. Dans un reportage qui faisait suite à la diffusion de la su-per série Knokke Off sur la jeunesse dorée (et dépravée) du nord, deux femmes se plaignaient des touristes qui se promènent en short dans "leur" station balnéaire ainsi que ceux qui vont à la plage avec un frigobox, sans consommer. La vidéo est très vite devenue virale au point de devenir la source d’inspiration d’un événement Facebook "Tous en short et frigobox à Knokke". Au total, le nombre de personnes intéressées par cet événement est monté à plus de 47.000 participants !

Sur Facebook, c’est un certain Dirk Willems qui a rebondi le premier en créant "un faux rassemblement de touristes en short et avec un frigobox à Knokke " ce samedi 26 août. Mais en mode joke, "voor de lol" écrivait-il. N’empêche plus de 40.000 personnes se sont dites intéressées et plus de 4000 annonçaient y prendre part.

Du coup, face à l’annonce de cet imposant rassemblement, la police de la zone Damme/Knokke-Heist avait décidé de ne prendre aucun risque. Des agents supplémentaires avaient été déployés pour éviter tout problème avec des grands groupes de touristes frigobox. "Un personnel d’encadrement supplémentaire mais discret et invisible pour le public", avait annoncé le chef de la police Steve Desmet.

Le bourgmestre – lui-même en short – s’est exprimé sur les antennes de la VRT en parlant d’un "événement drôle et ludique": "Je ne m’attends à aucun problème. C’est le pouvoir des médias sociaux".

Finalement samedi à midi, il n’y avait presqu’aucun frigobox à l’horizon et la journée s’est passée sans tenir ses promesses d’invasion.

Mieux, le bourgmestre a souligné : "Les dames de la vidéo m’ont contacté et se sont également excusées. Elles ont de bonnes intentions avec notre municipalité. S’il y a des gens qui veulent encore venir, j’ai un message : achetez des shorts et des frigobox, vous serez les bienvenus dans notre municipalité, c’est bon pour notre économie locale.