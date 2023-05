Opération Eureka : 25 perquisitions et 13 personnes arrêtées en Belgique au cours d’une des plus grosses opérations antimafia jamais menées en Europe

Lors des perquisitions belges, quatre véhicules de luxe ont été saisis ainsi qu’au moins 60.000€ en liquide, plusieurs armes interdites et des trackers pour véhicules. Le procureur du Roi du Limbourg, Guido Vermeiren, a déclaré lors d'une conférence de presse : "La mafia dans le Limbourg n'est pas une fiction". Le directeur général de la police judiciaire fédérale, Eric Snoeck, a, quant à lui, salué les résultat de cette opération : "La police judiciaire fédérale est mobilisée, plus que jamais, sur l'ensemble du territoire contre toutes les formes de criminalité organisée. Des résultats significatifs ont été obtenus et nous allons continuer notre action dans ce sens".

Des perquisitions et des arrestations ont également eu lieu en Allemagne où plus de 1000 policiers étaient impliqués. "Des centaines de policiers allemands sont intervenus dans cinq régions du pays", a confirmé le parquet de Munich. Des perquisitions et des arrestations ont aussi eu lieu en Espagne, au Portugal, en France, Roumanie et Slovénie. Ces opérations ne se limitent pas au terrain européen. Le réseau de suspects s’étendrait jusqu’à l’Argentine, le Brésil, le Panama et l’Australie.

Cette opération d’envergure, lancée par la Belgique, a été rendue possible grâce à la collaboration avec plusieurs pays européens ainsi qu’Eurojust et Europol.