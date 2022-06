Opération de grande échelle à Ostende pour retrouver un enfant disparu

Une importante opération de recherche est en cours à Ostende pour retrouver un enfant de 9 ans qui a disparu, a indiqué la police locale samedi après-midi. L'enfant est recherché sur la plage et en mer.

"La procédure noyade a été lancée et un hélicoptère participe aux recherches", a indiqué la police. Elle recherche l'enfant, disparu depuis un certain temps, aussi bien en mer que sur la plage et la digue. Les sauveteurs ont demandé aux baigneurs de sortir de la mer afin de faciliter l'opération.

La police diffuse désormais un message de recherche. "Les services d'urgence recherchent actuellement Schadrac Esoko Longayo (9), qui vient de Koekelberg près de Bruxelles. Il a été vu pour la dernière fois sur la ligne de flottaison à hauteur du Kursaal et du bar de plage Bondi Beach. Schadrac mesure environ 1,50 mètre et portait un short gris au moment de sa disparition."

Toute personne ayant des informations peut appeler le 101.