Opération Coup de théâtre ! " : sortez des sentiers battus, osez le cirque et les spectacles de rue !

Dans le Hainaut, à Verlaines, le Festival Avance ou Rotules présente le 8 octobre Sacré Mômans, un spectacle qui bouscule les mythes autour de la maternité.

Avec humour et démesure, deux clownes lèvent le voile sur l’aspect édulcoré de la naissance et la pression de la " super maman ". Elles viennent assister à un spectacle avec leur petit mais vont très vite prendre le devant de la scène. Doudou, lait ou linguette, pas facile de gérer les besoins primaires de son bébé face aux regards des autres ni le tiraillement entre ses envies de lâcher prise, de moment à soi et sa responsabilité de mère. Les clownes jouent avec les dérèglements de la maternité. Ceux de l’espace et du temps mais aussi du corps, entre divin et bovin, apprêté et oublié ! Elles jonglent avec leurs tornades émotionnelles et cherchent un espace tragi-comique qui puisse faire écho à chacun.e.

Domaine d'Yggdrasil, Place de Velaines, 6 - 7760

Infos : http://www.rotuleseffrenees.com/index.php/sacre-momans/