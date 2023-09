Opération Coup de théâtre ! " : osez la curiosité

Prenez par exemple, le Tremplin au Centre Culturel de Dison qui accueillera le 6 octobre Kheir Inch’Allah de Yousra Dahri mis en scène par Mohamed Ouachen.

L'autrice Yousra Dahri, 33 ans, vient du stand up. Dans cette pièce, elle revient sur l’éducation que son père lui a donnée alors qu'elle était fille unique et que celui-ci aurait rêvé d'un fils. Élevée comme un garçon, elle s’est construite aussi avec les Draris, les jeunes de son quartier. Cette éducation déteint sur ses relations qu’elle décortique à la lumière de ses nombreuses identités et valeurs qui se disputent la première place : loyauté, taghenanisme, féminité, ...et drarisme.

Rue du Moulin, 8A - 4820 Dison

