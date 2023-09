Opération "Coup de théâtre !" : le rendez-vous des arts vivants sur les chaînes de la RTBF

Lucrèce Borgia de Victor Hugo à l’Abbaye de Villers-la-Ville : un véritable Game of Thrones.

Un texte sublime, une intrigue captivante, une troupe de comédien.ne.s investi.e.s, une mise en scène originale et nerveuse magnifiée par le cadre de l’abbaye, des dispositifs scéniques monumentaux, du chant lyrique, de la musique électro, de la danse... ce grand spectacle théâtral vous invite à vivre une expérience multidisciplinaire singulière.

Hugo réconcilie le mélodrame et la tragédie dans cette fresque historique où se débattent l’amour maternel, la haine de l’humanité, la morale et la politique.

Indifférente à l'animosité, Lucrèce Borgia parade au carnaval de Venise. Elle a peur cependant, et tremble. Pour un jeune capitaine qu'elle cherche parmi la foule. Il se nomme Gennaro. Lui tient les Borgia en aversion et insulte leur blason. Or Gennaro n'est autre que son fils, né de ses amours incestueuses avec son propre frère, et le jeune homme ignore tout de son passé et de ses origines...

À voir le vendredi 29/09 à 22h05.