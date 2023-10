Opération Coup de théâtre : La décision, un spectacle construit et joué par des enfants

Et si vivre dans un monde meilleur dépendait de la bonne décision ?

Dix enfants entre 8 et 12 ans, acteurs et musiciens, ont partagé leurs peurs, leurs envies et leurs rêves par rapport au futur. De cet échange avec le metteur en scène et une musicienne et compositrice est né le spectacle : " La décision - Les enfants du monde à venir ! ".

Tous les enfants du spectacle ont donné leur avis et aidé à construire le spectacle.

Tourné vers l’avenir, ce spectacle parle des solutions pour rendre le monde meilleur. Et surtout garder l’espoir. Car de l’espoir, il y en a ! Beaucoup de gens bougent pour notre planète et notre futur.