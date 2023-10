Opération Coup de théâtre : avec la "Balade de la Poule", le théâtre Proscenium sort de ses murs pour ne pas se faire oublier

Faire vivre le théâtre, lui donner un coup de projecteur, c’est le but de l’opération Coup de théâtre qui a lieu en ce moment en Wallonie et à Bruxelles. À Liège, un théâtre a décidé de le faire vivre oui, mais hors de ses murs.

Le théâtre Le Proscenium est fermé depuis plusieurs années et attend des subsides pour pouvoir terminer de gros travaux. Alors pour ne pas perdre son public et continuer à exister, il organise des balades dans la ville, animées par des comédiens. La "Balade de la poule", c’est son nom, permet une découverte atypique de la cité ardente.

"Les spectateurs sont mis en autonomie par petits groupes et tout au long du trajet ils vont faire des rencontres de personnages un peu truculents qui révèlent quelques côtés anecdotiques de Liège", détaille Luc Jaminet, metteur en scène.

Pour les comédiens du Proscenium, ce spectacle est important car ce théâtre est en difficulté : "Le Proscenium, depuis le Covid, a enchaîné les soucis. Pour l’instant, nous estimons les travaux pour la remise en état du rez-de-chaussée uniquement à 150.000 euros. L’opération Coup de théâtre va nous redonner plus de visibilité et bien faire passer le message que le Proscenium est toujours là", estime Anne Deckers, administratrice.

Ce spectacle balade a été apprécié, même par ceux qui connaissaient déjà bien la ville : "J’ai beaucoup aimé. J’ai appris pas mal de choses. Dans l’historique de la ville, sur certains quartiers, il y avait des choses que je ne savais pas", explique Emmanuel. "Il y a eu beaucoup de scènes qui étaient cool. J’ai appris l’histoire de Tchantchès", renchérit le jeune Oscar. "Le fait que ce soit une balade est un grand plus car on est plus attiré par ce qui se raconte", ajoute Marie-Paule.

Vu son succès, la Balade de la Poule reviendra au printemps prochain.