Un spectacle mêlant théâtre et cabaret. Onze alter ego, parmi lesquels des Drag queens, des kings, des queers et diverses créatures, brisent les conventions en sublimant leurs cicatrices. La performance offre un message d'amour, de bienveillance et d'acceptation de soi et des autres.

Une pièce à retrouver du 3 octobre au 9 octobre 2023 au théâtre "La Balsamine", 1 Avenue Félix Marchal, 1030 Schaerbeek.